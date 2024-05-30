Град размером с перепелиное яйцо выпал в Великолукском районе
Крупный град прошёл в Великолукском районе, сообщает газета «Наш путь».
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
«Вот такой град прошёл в деревне Черпесса Великолукского района, в 40 километрах от Великих Лук», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупный град также прошёл в Себежском районе. А жители Псковского района наблюдали град, ливень, грозу и молнии. Видео можно увидеть здесь.
Подробнее о погоде на неделю можно узнать по ссылке.
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