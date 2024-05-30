Град размером с перепелиное яйцо выпал в Великолукском районе

16:13, 30 мая 2024, ПАИ

Крупный град прошёл в Великолукском районе, сообщает газета «Наш путь».



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»









«Вот такой град прошёл в деревне Черпесса Великолукского района, в 40 километрах от Великих Лук», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупный град также прошёл в Себежском районе. А жители Псковского района наблюдали град, ливень, грозу и молнии. Видео можно увидеть здесь.

Подробнее о погоде на неделю можно узнать по ссылке.