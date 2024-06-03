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Общество

102-летняя британка рассказала о секретах долголетия

102-летняя Дебора Секели из Британии рассказала журналистам, как ей удаётся хорошо себя чувствовать в преклонном возрасте, пишет «Российская газета».

До 90 лет женщина проходила каждый день минимум два километра, ездила на велосипеде и занималась пилатесом несколько раз в неделю.

В рационе британка ограничивает употребление красного мяса на протяжении всей жизни, а на ужин она предпочитает есть всего два продукта. Ещё женщина не отказывается от картошки и рыбы. На завтра Дебора Секели ест цельнозерновую кашу, изюм, нарезанный банан и йогурт, а из десертов любит кофе с мороженым.

Кроме того, по мнению британки, важно общаться, заниматься хобби и обучаться новому. Так долгожительница говорит на четырёх языках и любит оперу.

Ранее сообщалось, что 85-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Светлана Манаева.

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