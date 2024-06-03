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Общество

Систему цифрового образования Псковской области внедрят в Карелии

Комитет по образованию Псковской области подписал договор с коллегами из профильного министерства Карелии сегодня, 3 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и министр образования и спорта Карелии Роман Голубев подписали договор о сотрудничестве. Фото: ПАИ

Договор закрепляет сотрудничество двух регионов в отношении ведения единой цифровой системы образования. На презентации проекта единой системы цифрового образования коллегам из Карелии продемонстрировали некоторые преимущества местной модели. Псковская единая система задействует минимальное количество кадров и не требует особого дорогостоящего обслуживания. В ней воплощена идея проведения занятий в режиме online. Также она собирает на карте все образовательные учреждения Псковской области, каждому из которых даёт оценку ответственный орган. Кроме того, в ней объединены все данные по обучающимся, включая дошкольное образование, кружки, секции и прочее. В школьный электронный дневник разработчики добавили возможность для родителей видеть, какие оценки ими были уже просмотрены, а какие – нет.

«Предмет для сегодняшней дискуссии – подписание соглашения и заинтересованность наших коллег во внедрении региональной информационной системы, которая давно уже в Псковской области функционирует и охватывает целый пул направлений в части организации всех процессов в системе образования: зачисление в дошкольное учреждение, школу, кружки и секции дополнительного образования и так далее. Наша региональная информационная система предполагает внедрение целого ряда модулей, которые помогают эффективно управлять всеми процессами без обременения педагогов или иных специалистов», – отметил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Псковская область является одной из лидеров в части разработки информационных систем в сфере образования, заметил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. «Мы не первый год анализировали опыт Псковской области и пришли к выводу, что готовы реализовать часть накопленного опыта в Карелии. Тем более что мы не просто два северо-западных региона. У нас схожая численность обучающихся. Очень многие проекты реализуются синхронно. Модель Псковской области заинтересовала доступностью. Мы понимаем, что у региона свои финансовые и кадровые возможности, поэтому та система, которая разработана у вас, она применима и у нас», – сказал он.

Отметим, что соглашение подразумевает безвозмездную передачу всех позиций единой системы образования коллегам из Карелии для совместной работы по её усовершенствованию.

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Систему цифрового образования Псковской области внедрят в Карелии

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