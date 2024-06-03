Строительство колеса обозрения в Пскове начинает закругляться

15:14, 03 июня 2024, ПАИ

Строительство парка аттракционов «Волшебная гора» вовсю идёт в Пскове. Сейчас рабочие трудятся над строительством колеса обозрения, которое уже успело обрести основание и половину окружности. Напомним, что диаметр колеса обозрения будет 50 метров. Наш фотокорреспондент Елена Коноплёва побывала на месте строительства будущего парка. Подробности на фото.



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ



Фото: Елена Коноплева/ПАИ

















Будущий парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов, в парке будет работать колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейный развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Подробности читайте здесь.