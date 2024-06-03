Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительство колеса обозрения в Пскове начинает закругляться

Строительство парка аттракционов «Волшебная гора» вовсю идёт в Пскове. Сейчас рабочие трудятся над строительством колеса обозрения, которое уже успело обрести основание и половину окружности. Напомним, что диаметр колеса обозрения будет 50 метров. Наш фотокорреспондент Елена Коноплёва побывала на месте строительства будущего парка. Подробности на фото.

  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ
  • Строительства парка аттракционов в Пскове
    Фото: Елена Коноплева/ПАИ

Будущий парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов, в парке будет работать колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейный развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

Карта будущего парка аттракционов «Волшебная гора»

Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Подробности читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

В Пскове начинаются занятия кинолектория в рамках фестиваля «Западные ворота»
03 июня 2024

Отсутствие коров на полях Псковской области аграрии объяснили новыми технологиями
03 июня 2024

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 июня
03 июня 2024

Строительство колеса обозрения в Пскове начинает закругляться
03 июня 2024

На краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог» приглашают псковичей
03 июня 2024

Движение транспорта перекроют на участке улицы Ипподромной в Пскове на два дня
03 июня 2024

Две аллеи каштанов и аллею шаровидной ивы высадили в Псковском районе
03 июня 2024

Систему цифрового образования Псковской области внедрят в Карелии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...