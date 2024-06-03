Псковичка стала третьей на турнире по фехтованию в Туле

15:11, 03 июня 2024, ПАИ

Псковичка Маргарита Соловьёва заняла третье место на турнире, посвящённом Дню Победы, который прошёл в Туле 2 июня. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменки Татьяна Николаева.

В зачёте помимо псковички за награды боролись 37 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Тульской и Воронежской областей.

Псковичка заняла первое место в квалификации, что дало ей право автоматически пройти в 1/16 финала. Там она обыграла представительницу Московской области Варвару Глотову со счётом 10:2. В следующем раунде Маргарита Соловьёва выиграла у спортсменки из Подмосковья Александры Плисак – 10:6. В четвертьфинале псковичка обыграла третью подряд фехтовальщицу из Московской области Наталью Слесареву – 10:7. Затем Маргарита Соловьёва в один укол уступила спортсменке Кире Подвербной – 9:10.

Напомним, что недавно Маргарита Соловьёва заняла третье место на всероссийских соревнованиях «Первая шпага», где за награды боролись 102 спортсменки.

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