В приложение к диплому вуза добавят больше полезной для работодателя информации

16:31, 03 июня 2024, ПАИ

В приложение к диплому вуза добавят больше полезной для работодателя информации. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишет ТАСС.

«В перспективе мы планируем приложение к диплому сделать расширенным, чтобы там был более широкий перечень информации, полезной для работодателя», – сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Сейчас приложение к диплому включает перечень пройденных предметов, количество часов, уделенных каждому, и оценки по итогам зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ. Также там содержится информация об учебной и производственной практике.

Фальков отметил, что в дипломе должна быть четко зафиксирована квалификация выпускника, привязанная к предметной составляющей. Он обратил внимание на то, что сейчас во многих дипломах в этой графе пишут не специальность выпускника, а ступень образования – бакалавр или магистр.