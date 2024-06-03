В приложение к диплому вуза добавят больше полезной для работодателя информации
В приложение к диплому вуза добавят больше полезной для работодателя информации. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишет ТАСС.
«В перспективе мы планируем приложение к диплому сделать расширенным, чтобы там был более широкий перечень информации, полезной для работодателя», – сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Сейчас приложение к диплому включает перечень пройденных предметов, количество часов, уделенных каждому, и оценки по итогам зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ. Также там содержится информация об учебной и производственной практике.
Фальков отметил, что в дипломе должна быть четко зафиксирована квалификация выпускника, привязанная к предметной составляющей. Он обратил внимание на то, что сейчас во многих дипломах в этой графе пишут не специальность выпускника, а ступень образования – бакалавр или магистр.
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