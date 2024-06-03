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Общество

Псковская библиотека подготовила мероприятия к 225-летию Александра Пушкина

Несколько выставок и мероприятий подготовили сотрудники Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова к 225-летию русского поэта Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская библиотека подготовила мероприятия к 225-летию Александра Пушкина. Фото предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

На базе библиотеки открылась выставка «Пушкин. Запечатлённые образы». Экспозиция включает книги, альбомы, диски, открытки, репродукции, которые дают представление о роли Александра Пушкина в развитии живописи, театра и музыки.

Для школьников совместно с работниками музея-заповедника «Михайловское» проводятся музейные уроки «В музей через библиотеку». Очередная встреча пройдёт 6 июня. А 7 июня в библиотеке состоится литературно-художественный вечер, посвящённый Дням пушкинской поэзии и русской культуры.

Кроме того, в библиотеке представлены книжная выставка-ретроспектива «Гости Пушкинского праздника поэзии», выставка изданий произведений поэта из фонда редких и ценных документов «Великое наследие России» и другие экспозиции.

Также в библиотеке в эти дни проходит цикл показов фильмов «Пушкин и кино», снятых по произведениям поэта. Зрители увидят «Выстрел», «Метель», «Сказку о царе Салтане» и другие картины.

По заявкам школьных лагерей в честь русского поэта библиотека проводит интерактивные программы «Отечество нам – Царское Село».

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.

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