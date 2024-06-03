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Общество

Делегация Псковского района в рамках побратимских связей посетила белорусский Браслав

По приглашению побратимов официальная делегация Псковского района приняла участие в праздничных мероприятиях 57-го Международного фестиваля «Браславские зарницы». Мероприятие состоялось в городе Браславе Витебской области Белоруссии, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в соцсетях.

Открытием фестиваля стало шествие участников по улицам города, жители и гости встречали и приветствовали представителей городов-участников и творческие коллективы аплодисментами. Концертная программа прошла на летней сцене в национальном парке «Браславские озёра». В открытом конкурсе народного танца хореографический ансамбль «Ветер перемен» Тямшанского дома культуры получил диплом лауреата III степени в номинации «Народный стилизованный танец» и диплом в номинации «За сохранение танцевального наследия».

«Благодарю за радушный приём Браславский райисполком, мы с удовольствием окунулись в творческую атмосферу праздничных мероприятий. В рамках деловой программы обсудили направления и планы дальнейшего сотрудничества. Жители наших государств должны укреплять взаимоотношения, передавая подрастающему поколению чувство братского общения. Кроме того, посетили интерактивные площадки, где каждое предприятие представило свою продукцию и презентовало свою деятельность. И конечно, полюбовались красотами Браславского края, посетив экоплощадки национального парка. Мы очень рады, что взаимодействие между нашими муниципалитетами развивается в сфере культуры, спорта, молодёжного общения. Такие встречи дают нашим народам самое главное – ощущение дружбы, братского плеча, желание продолжать взаимодействие, которое связывает Россию и Белоруссию уже многие поколения!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.

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