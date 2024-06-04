Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе
Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе, в котором погибли молодой человек и девушка.
Ранее сообщалось, что 3 июня у деревни Ладыговщина автомобиль вылетел в кювет через встречную полосу, протаранил дерево, после чего машину разорвало пополам.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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