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Происшествия

Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе

Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе, в котором погибли молодой человек и девушка.

Ранее сообщалось, что 3 июня у деревни Ладыговщина автомобиль вылетел в кювет через встречную полосу, протаранил дерево, после чего машину разорвало пополам.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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