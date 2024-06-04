Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе

08:46, 04 июня 2024, ПАИ

Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе, в котором погибли молодой человек и девушка.

Ранее сообщалось, что 3 июня у деревни Ладыговщина автомобиль вылетел в кювет через встречную полосу, протаранил дерево, после чего машину разорвало пополам.

Обстоятельства произошедшего выясняются.