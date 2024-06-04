ЕГЭ по обществознанию и физике сдают сегодня псковские школьники

10:08, 04 июня 2024, ПАИ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию и физике сдают сегодня школьники Псковской области.

7 и 8 июня в регионе пройдут экзамены по информатике и по устной части иностранных языков. 11 июня школьникам предстоит написать госэкзамены по биологии, истории и письменную часть по иностранным языкам.

Также с 13 по 21 июня, в резервные сроки основного периода, ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет. Дополнительные дни проведения Единого государственного экзамена запланированы на 4 и 5 июля.

Ранее школьники уже написали ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, литературе и географии. Экзамен по математике базового и профильного уровня сдавали почти 2,5 тысячи выпускников.

Всего в регионе сдать ЕГЭ предстоит свыше 2,7 тысячи человек, 2,5 тысячи из которых – выпускники этого года. Самыми востребованными дисциплинами по выбору у псковских школьников стали биология, физика, история, обществознание и информатика. Для проведения Единого государственного экзамена в Псковской области организовано 38 пунктов приёма экзаменов.

Напомним, в этом году у выпускников есть возможность пересдать один предмет ЕГЭ по выбору до конца приёмной кампании в вузах.