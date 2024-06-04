Великолучане приняли участие в международном празднике «Браславские зарницы»

11:43, 04 июня 2024, ПАИ

Образцовый хореографический коллектив «Клякса» принял участие в 57-м Международном празднике традиционной культуры «Браславские зарницы», сообщили ПАИ в Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук.

В городе Браславе Витебской области состоялся конкурс народного танца Паазерскiя тапаткi. Коллектив «Клякса», представляющий Великие Луки, был награждён дипломом лауреата I степени в номинации «Народный танец в современной интерпретации», дипломом лауреата III степени в номинации «Народный танец», а также специальным дипломом «За сбережение и сохранение танцевального наследия».

Напомним, что по приглашению побратимов официальная делегация Псковского района приняла участие в праздничных мероприятиях 57-го Международного фестиваля «Браславские зарницы».