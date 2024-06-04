Музыканты-народники из регионов России соберутся в Пскове на фестивале «Великие традиции»

11:53, 04 июня 2024, ПАИ

Музыканты-народники из регионов России соберутся в Пскове на Всероссийском фестивале-конкурсе народных исполнителей «Великие традиции», который пройдёт с 16 по 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Основной площадкой фестиваля «Великие традиции» станет Финский парк. Именно здесь 17 августа состоится торжественное открытие и конкурсные прослушивания музыкантов.

В этот день для гостей мероприятия в парке будет работать интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, играх и забавах.

Также в рамках фестиваля выступит оркестр «Мелодии России» Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева.

Завершится конкурс 18 августа большим гала-концертом и награждением победителей. А 19 августа в парке Строителей пройдёт выставка традиционных народных инструментов Псковской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» президентского нацпроекта «Культура».