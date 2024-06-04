Александр Братчиков: Псковские предприятия даже в условиях санкций работают эффективно

12:41, 04 июня 2024, ПАИ

Предприятия Псковской области даже в условиях санкций работают эффективно, заявил журналистам вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков, комментируя поправки в областной бюджет, которые сегодня согласовал профильный комитет Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сейчас основные доходы – это налог на прибыль, порядка 600 млн рублей, – прокомментировал увеличение вице-спикер Александр Братчиков. – Это говорит о том, что предприятия даже в условиях санкций работают эффективно и увеличивают прибыль – на суммы большие, чем изначально было запланировано в бюджете. Экономика нашего региона работает. Ещё один источник увеличения – доходы на НДФЛ. Объективно растёт зарплата».

Александр Братчиков обратил внимание, что расходные обязательства в большей степени социально ориентированы: увеличение заработной платы и приобретение льготных лекарственных препаратов.

Отдельно вице-спикер выделил расходы на строительство экотехнопарка: «Заявленные правительством планы реализуются. Будем надеяться, вскоре объект полноценно заработает».

Отметим, что сегодня первые в этом году поправки в областной бюджет согласовал профильный комитет Псковского областного Собрания депутатов. На ближайшей сессии депутатам предстоит изменить параметры на миллиард, к следующему заседанию готовятся изменения на ещё большую сумму.