273 малыша родились в мае в Псковском перинатальном центре

16:03, 04 июня 2024, ПАИ

В мае в Псковском клиническом перинатальном центре родились 273 малыша. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

На свет появились 134 мальчика и 139 девочек, среди них шесть двойняшек.



«Мы благодарим вас за доверие и возможность быть причастными к такому счастливому и значимому событию в вашей жизни. Поздравляем новоиспеченных родителей с волшебным пополнением в семье и желаем крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия, а деткам беззаботного и радостного детства», - пожелали мамам и папам сотрудники центра.

Напомним, что в минувшие выходные губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с семьёй Егоровых, у которых 28 апреля родилась тройня - две девочки и мальчик. Глава региона вручил родителям сертификат на 300 тысяч рублей и свидетельство на приобретение жилого помещения.