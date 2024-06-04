Публикуем программу V Форума молодёжных избирательных комиссий в Пскове

17:10, 04 июня 2024, ПАИ

V Форум молодёжных избирательных комиссий начнёт работу в Пскове 6 июня. Форум будет проходить в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а), сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

6 июня с 10:30 до 11:30 состоится регистрация участников и выдача мерча в администрации комплекса «Раздолье». С 11:00 до 12:00 участников ожидает приветственный кофе на террасе ресторана «Самовар» и работа интерактивных зон на площадке у шатра «Облако».

Открытие форума будет проходить с 12:00 до 12:10 в шатре «Облако». С 12:10 до 13:10 состоится выступление председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова на тему «Избирательная система РФ: всё не так, как вам рассказали».

С 13:20 до 15:20 участников форума ждёт тренинг «Я лидер» от бизнес-тренера, практикующего психолога, арт-терапевта, специалиста по ароматерапии Светланы Исаковой. С 15:20 до 16:10 – обед в шатре «Облако».

Сразу после обеда до 17:10 участников ждёт лекция от секретаря территориальной избирательной комиссии ДЭГ Ирины Яковлевой на тему «Дистанционное электронное голосование. Теория и практика».

С 17:10 до 18:00 руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко проведёт разговор на тему «Современные вызовы для гражданского общества».

С 18:00 до 20:00 пройдёт интеллектуальная викторина «Взрыв мозга». С 20:00 до 21:00 – ужин в ресторане «Самовар».

Завершит день тренинг по публичной защите проекта от экспертов «Росмолодёжь. Гранты». Тренинг начнётся в 20:30 и завершится в 21:30.

7 июня с 8:20 до 8:50 пройдёт завтрак для первой группы, с 9:00 до 9:30 – для второй группы.

С 9:30 до 16:00 состоится публичная защита проектов в шатре «Росмолодёжь. Гранты».

С 9:50 до 10:00 – «Пролетаем зону турбулентности, пристегнитесь!» в шатре «Облако.

Практикующий психолог Ирина Попова проведёт лекцию «Турбулентность» с 10:00 до 11:15.

С 11:30 до 13:00 председатель ТИК города Пскова Анна Садовникова проведёт разговор на тему «Манипулятивные техники в конфликте: распознать, не поддаться, применить».

С 13:00 до 14:00 – обед.

Далее директор SMM-агентства «Смородина», выпускница мастерской новых медиа, преподаватель РАНХиГС Дарья Елчева расскажет о трендах и фейспалмах в соцсетях и не только.

С 15:30 до 16:20 специалист «КофеШколы» расскажет об угрозах даркнета и цифровой грамотности.

С 16:30 до 18:15 с участниками поделятся опытом работы молодёжных избирательных комиссий.

С 18:15 до 19:00 – ужин.

Закрытие форума, а также итоги конкурса «Росмолодёжь. Гранты» и награждение победителей состоится в 19:00.

Обратная связь для победителей и участников грантового конкурса – с 19:30 до 20:30.

Напомним, что Форум молодёжных избирательных комиссий проходил в регионе и в 2023 году. В частности, с 18 по 19 мая его посетили представители молодёжи из 29 субъектов России и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.