Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

50 тысяч гостей планируют принять на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 9 июня. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвящённой мероприятию, сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Фото: ПАИ

«Мы поставили себе планку 50 тысяч гостей. Надеемся, что у нас это получится», – отметила Ольга Тимофеева и добавила, что количество участников (артистов, музыкантов и так далее) мероприятия превысит тысячу человек.

Кроме того, был проработан вопрос безопасности на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. «Меры безопасности на высоте, все площадки будут огорожены. Чтобы прийти на них, необходимо будет пройти через металлодетектор. Также нельзя приносить алкоголь», – подчеркнула Ольга Тимофеева и призвала уважительно относиться к правоохранителям на площадках праздника.

Ранее сообщалось, что более 60 хористов будут сопровождать литургию в Пушкинских Горах 6 июня.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2024

В Псковскую область почтить память отца приехала 80-летняя дочь красноармейца, погибшего в 1945 году
04 июня 2024

Детский омбудсмен Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
04 июня 2024

Наталия Соколова отметила рост компетенций специалистов, разрешающих конфликты среди детей
04 июня 2024

50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

Шестиметровый Черномор появится на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

Последствия весенних заморозков для псковских аграриев обсудили депутаты
04 июня 2024

Подготовка к следующему отопительному сезону стартовала в «Газпром газораспределение Псков»
04 июня 2024

Попавшего в беду лебедя спасли в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...