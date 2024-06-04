50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

18:00, 04 июня 2024, ПАИ

50 тысяч гостей планируют принять на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 9 июня. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвящённой мероприятию, сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы поставили себе планку 50 тысяч гостей. Надеемся, что у нас это получится», – отметила Ольга Тимофеева и добавила, что количество участников (артистов, музыкантов и так далее) мероприятия превысит тысячу человек.

Кроме того, был проработан вопрос безопасности на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. «Меры безопасности на высоте, все площадки будут огорожены. Чтобы прийти на них, необходимо будет пройти через металлодетектор. Также нельзя приносить алкоголь», – подчеркнула Ольга Тимофеева и призвала уважительно относиться к правоохранителям на площадках праздника.

Ранее сообщалось, что более 60 хористов будут сопровождать литургию в Пушкинских Горах 6 июня.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.