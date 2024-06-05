В Псковской области нет просроченной задолженности по оплате труда

11:19, 05 июня 2024, ПАИ

В Псковской области отсутствует просроченная задолженность по зарплате, финансируемая из бюджетов всех уровней. Об этом заявил губернатор Псковской области, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

По итогам отчётного года уровень доходов консолидированного бюджета региона достиг 70,2 миллиарда рублей, отметил глава региона.

При этом госдолг снизился до 20,7 миллиарда рублей (64,4 % к общему годовому объёму доходов). «Рассчитываем, что эта сумма дополнительно сократится благодаря решению нашего президента о списании двух третей бюджетных кредитов», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, просроченные кредиторская задолженность областного бюджета и задолженность по оплате труда бюджетов всех уровней на данный момент отсутствует.