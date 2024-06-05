Губернатор Псковской области поблагодарил депутатов за неравнодушие и включённость

11:18, 05 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил депутатов регионального парламента за активность, неравнодушие и включённость. Об этом он сказал, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Жители региона чувствуют, что депутаты областного Собрания системно защищают их интересы, уделяют внимание всем сложным вопросам, разбирают – а зачастую и конструктивно дополняют – планы по их решению, отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил уверенность, что депутаты совместно с правительством области будут делать всё возможное, чтобы жизнь в Псковской области с каждым годом становилась всё более комфортной, перспективной и благоустроенной.

«Как мы уже не раз доказывали, это в наших силах», – заключил он.