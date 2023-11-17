Подход к проведению диспансеризации пересмотрят в Псковской области

09:57, 17 ноября 2023, ПАИ

Подход к проведению диспансеризации населения пересмотрят в Псковской области. Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами районов, муниципальных и городских округов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящий момент в регионе по углубленной диспансеризации показатель составил около 70 %, по профилактическим осмотрам – более 50 %, по диспансеризации – порядка 43 %. В то же время некоторые муниципальные образования региона перевалили рубеж в 70 % по диспансеризации (Себежский район и Печорский муниципальный округ), но все остальные муниципалитеты провалились и тянут вниз весь регион, отметил Михаил Ведерников.

Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова подчеркнула, что у Псковской области есть резервы, чтобы переломить ситуацию, и предложила ещё больше информировать население о диспансеризации. В связи с этим губернатор поручил активнее привлекать профсоюзы для информирования граждан, распространять позитивный опыт по привлечению жителей области на диспансеризацию.

«Есть законодательство, есть указы президента. Мы имеем все возможности, ресурсы, чтобы в комфортном режиме проводить и профилактические осмотры, и диспансеризацию. Это здоровье и жизни наших граждан. В текущем году нужно системно работу выстроить, чтобы в следующем всё штатно проходило. Если необходимо, руководителей отстающих муниципалитетов будем приглашать, чтобы они в очном формате докладывали о принимаемых мерах», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что охват населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией, в том числе углубленной, является показателем сразу двух нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Кроме того, жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.