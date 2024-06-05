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Общество

Возобновилось железнодорожное сообщение между Псковской областью и Белоруссией

5 июня ОАО «Российские железные дороги» совместно с АО «СЗППК» запустили рейс в белорусский город Алёща из Великих Лук и Новосокольников Псковской области по упрощенной процедуре пограничного контроля. Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги.

Фото предоставлено ОЖД

«Сегодня мы запустили два маршрута приграничного пригородного сообщения с белорусской Алёщей. Напомню, что вопрос сотрудничества с нашими соседями находится в фокусе внимания первых лиц нашей страны. Мы не только наращиваем перевозку грузов из Республики Беларусь к портам Северо-Запада, но и развиваем пассажирское сообщение», - сказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что правительством области совместно с РЖД и Белорусской железной дорогой проведена большая кропотливая работа. «Почти три года ушло на согласование маршрута и соответствующей документации. Благодарю всех коллег за конструктивное взаимодействие», - сказал глава региона.

Сообщение по маршрутам из Псковской области в населенный пункт Алёща Республики Беларусь было приостановлено десять лет назад, в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:

№ 6655 Великие Луки – Алёща отправлением со станции Великие Луки в 06:57, прибытием на станцию Алёща в 09:57;

№ 6656 Алёща – Новосокольники отправлением со станции Алёща в 10:07, прибытием на станцию Новосокольники в 12:46;

№ 6657 Новосокольники – Алёща отправлением со станции Новосокольники в 12:55, прибытием на станцию Алёща в 15:44;

№ 6658 Алёща – Великие Луки отправлением со станции Алёща в 15:54, прибытием на станцию Великие Луки в 18:48.

Перевозка пассажиров организована рельсовым автобусом РА-2. Время в пути - около трёх часов. На станции Алёща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Белоруссии.

Билеты можно будет приобрести в пути следования пригородного поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Билеты оформляются при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации или Белоруссии.

Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Белоруссии на территорию Российской Федерации запрещен.

Оформление билетов от/до станций, расположенных на территории Российской Федерации, производится в прежнем порядке.

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