Возобновилось железнодорожное сообщение между Псковской областью и Белоруссией
5 июня ОАО «Российские железные дороги» совместно с АО «СЗППК» запустили рейс в белорусский город Алёща из Великих Лук и Новосокольников Псковской области по упрощенной процедуре пограничного контроля. Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги.
«Сегодня мы запустили два маршрута приграничного пригородного сообщения с белорусской Алёщей. Напомню, что вопрос сотрудничества с нашими соседями находится в фокусе внимания первых лиц нашей страны. Мы не только наращиваем перевозку грузов из Республики Беларусь к портам Северо-Запада, но и развиваем пассажирское сообщение», - сказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что правительством области совместно с РЖД и Белорусской железной дорогой проведена большая кропотливая работа. «Почти три года ушло на согласование маршрута и соответствующей документации. Благодарю всех коллег за конструктивное взаимодействие», - сказал глава региона.
Сообщение по маршрутам из Псковской области в населенный пункт Алёща Республики Беларусь было приостановлено десять лет назад, в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:
№ 6655 Великие Луки – Алёща отправлением со станции Великие Луки в 06:57, прибытием на станцию Алёща в 09:57;
№ 6656 Алёща – Новосокольники отправлением со станции Алёща в 10:07, прибытием на станцию Новосокольники в 12:46;
№ 6657 Новосокольники – Алёща отправлением со станции Новосокольники в 12:55, прибытием на станцию Алёща в 15:44;
№ 6658 Алёща – Великие Луки отправлением со станции Алёща в 15:54, прибытием на станцию Великие Луки в 18:48.
Перевозка пассажиров организована рельсовым автобусом РА-2. Время в пути - около трёх часов. На станции Алёща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Белоруссии.
Билеты можно будет приобрести в пути следования пригородного поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Билеты оформляются при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации или Белоруссии.
Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Белоруссии на территорию Российской Федерации запрещен.
Оформление билетов от/до станций, расположенных на территории Российской Федерации, производится в прежнем порядке.
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