По улице Бастионной и улице Гагарина в Пскове снова запускают автобусное движение

12:11, 05 июня 2024, ПАИ

В Пскове для свободного проезда транспорта открылись улицы Гагарина и Бастионная. В связи с этим с 6 июня автобусы городских маршрутов № 1, 14, 14а, 9, 12, 17, 53 и пригородных маршрутов 101, 106, 108, 109, 115, 116, 117,119, 122, 126, 129, 130, 139, 150, 151, 161, 213, 214 будут следовать согласно ранее действующей схеме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Ранее сообщалось, что автобус № 25 Родина – Рокоссовского – Архив в Пскове теперь следует по ранее действовавшему маршруту через улицу Леона Поземского.