«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый автомобиль Lada Iskra

14:27, 05 июня 2024, ПАИ

«АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме новую версию автомобиля Lada Iskra, сообщает РИА Новости.

Модель получила оригинальный дизайн и будет продаваться в трёх типа кузова (седан, универсал и кросс-версия), но комплектуется стандартными для марки Lada силовыми агрегатами. Массовое производство «Искры» запустят только в начале следующего года. Предположительная стоимость автомобиля составит примерно 1,3 млн рублей.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге стартовал XXVII международный экономический форум.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть «Русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходил Петербургский международный экономический форум в прошлом году, читайте в специальном сюжете ПАИ.