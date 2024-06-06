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Культура

Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались в Псковской области

Одно из самых долгожданных событий этого летнего сезона – Дни пушкинской поэзии и русской культуры – началось сегодня, 6 июня, в Псковской области.

  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют в Псковской области сегодня
    Фото: ПАИ

Для псковичей и гостей региона подготовлена обширная программа с разнообразными активностями. Участники смогут создать шестиметрового Черномора, увидеть артистов всероссийского уровня, послушать выступления поэтов и барабанное шоу, а также посетить арт-прогулку. Всего планируется, что мероприятие смогут посетить порядка 50 тысяч человек.

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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