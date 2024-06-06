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Культура

Великолучанка победила на международном фестивале имени Анны Герман

Заместитель директора по культурно-массовой работе Дома культуры Ленинского комсомола Великих Лук Анна Светлова заняла первое место в художественном конкурсе, который проходил в рамках VI Международного фестиваля имени Анны Герман. Об этом ПАИ сообщили в ДК ЛК Великих Лук.

Великолучанка победила на международном фестивале имени Анны Герман. Фото здесь и далее: ДК ЛК Великих Лук

Художественный конкурс «Цветут сады в душе у нас» прошёл 25 мая в Москве. Он проводился в нескольких возрастных категориях. Анна Светлова получила первое место в номинации «Портрет Анны Герман» в возрастной категории от 18 лет и старше.

Ранее сообщалось, что школьница из Бежаниц Елена Часовских победила во всероссийском конкурсе рисунков «Через искусство к жизни», который проходил в Москве.

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