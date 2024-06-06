Святогорский монастырь обновлён к юбилею поэта Александра Пушкина

17:22, 06 июня 2024, ПАИ

Реставрация проходит в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, экс-сенатор от Псковской области, а ныне врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и другие официальные лица осмотрели обновлённые объекты.

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Денис Василенко рассказал, что ремонтно-реставрационные работы выполнены на 85 %. Рабочим осталось привести в порядок северный придел собора.

В Соборе Успения провели фасадные и кровельные работы, завершили реставрацию и золочение крестов. Внутри храма проложили инженерные сети и закончили реставрацию молельного зала, паперти. Вместе с этим была выполнена консервация живописи.

Денис Василенко также подчеркнул, что утрата камня в стенах доходила до 65 сантиметров, в связи с этим была проведена работа по их укреплению.

Ранее был благоустроен объект культурного наследия федерального значения – могила А. С. Пушкина.

В конце обхода официальные гости заложили яблоневый сад у стен Святогорского монастыря. Михаил Ведерников сажал яблоню вместе с Андреем Костюком.

Ранее сообщалось, что ковчежную икону XVI века передали Псковской епархии.

Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.