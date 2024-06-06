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Общество

О развитии проекта «Поехали» рассказал Владимир Колпаков

О развитии проекта «Поехали» рассказал руководитель проектов АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» Владимир Колпаков на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 6 июня.

Владимир Колпаков. Фото: Андрей Степанов

«Мы начинали с развития робототехники, однако сейчас её развитием стали заниматься не только некоммерческие организации, но и школы. Поэтому мы приняли решение перейти на популяризацию астрономии. Мы реализуем научно-просветительский проект «Поехали», – сказал Владимир Колпаков.

Проект является научно-просветительским и реализуется в шести регионах России: Псковской области, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Петрозаводске и Красноярске.

«Мы пытаемся показать не только детям, но и взрослым, что наука – это классно, а астрономия – интересная и важная штука, которую грех не знать», – рассказал руководитель проектов организации.

Проект был поддержан Фондом президентских грантов. На его реализацию было выделено 8,2 млн рублей. В рамках проекта организаторы проводят лекции, фестивали, мастер-классы. Кроме того, на выделенные средства была закуплена техника, с помощью которой астрономы делают фотографии ночного неба, планет и звёзд.

Сейчас проект планируется расширить на 11 регионов России. Соответствующая заявка уже подана на конкурс Фонда президентских грантов. «Надеюсь, что нам получится его реализовать. Мы начинали с проекта «Небо зовёт», встречали единомышленников и расширяли территорию его реализации», – отметил гость медиацентра.

Кроме того, Владимир Колпаков рассказал, что изначально проекты организации были направлены на развитие в Псковской области робототехники. В том числе, они были поддержаны за счёт областных грантов и региональных субсидий.

Добавим, что досуговый научно-технический центр «Юный техник» организован с целью привлечения детей к инженерно-техническому творчеству и науке.

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