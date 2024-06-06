Сохранится ли система бакалавриата и специалитета в России, рассказал Валерий Фальков

18:05, 06 июня 2024, ПАИ

Пора уйти от понятий «бакалавриат» и «специалитет» и вернуться к понятию «программа высшего образования», заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на традиционной встрече с активистами студенческого Медиацентра на ПМЭФ-2024.

«Программы высшего образования могут быть разной продолжительности. Это всё зависит от того, к какой профессии вас готовят. Например, сфера IT сигнализирует нам, что для многих видов деятельности достаточно четыре года обучения. Каждая профессия, каждый вид деятельности имеют свою сложность и, исходя из этой сложности, надо определённое время учиться», – пояснил Валерий Фальков.

Ранее Валерий Фальков заявил, что в России не будет понятия «бакалавр» с 2025 года, а будет высшее и высшее специализированное образование.