Память десантников 6-й роты почтили в Псковской области депутаты заксобраний Северо-Запада

09:56, 07 июня 2024, ПАИ

Память бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии почтили председатели и депутаты заксобраний 11 регионов Северо-Запада у памятника «Купол» в деревне Черёха Псковского района, сегодня, 7 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



















Военнослужащие, преклонив колено перед гранитными плитами с именами погибших десантников, возложили к подножию монумента гирлянду славы, а участники памятного митинга – цветы.

Напомним, 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей, – закон «Об установлении региональной памятной даты Псковской области» был принят региональным парламентом в январе 2013 года.

Отметим, председатели и депутаты заксобраний 11 регионов Северо-Запада находятся в Псковской области с целью проведения 65-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая начала свою работу в Пскове вчера, 6 июня.