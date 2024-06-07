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«Мы сыграли подстёгивающую роль» – тренер известной псковской легкоатлетки рассказала о прошедших стартах

Тренер псковички Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала выступление своей подопечной на прошедших всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских». Отметим, что псковичка на этих соревнованиях заняла второе место, преодолев максимальную планку 1,91 метра.

Наталья Спиридонова стала серебряным призёром всероссийских соревнований. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

– Екатерина Станиславовна, как вы оцениваете результат на прошедших соревнованиях?

– Неплохо. Мы не расстроены. Всё стабильно, с первых попыток, чистенько. Хотелось взять высоту 1,93 метра, но мы сами потом поняли, как можно было её взять. Нас немного подвёл оптический обман, потому что тренеры стояли далеко. Потом, когда пересмотрела, немного увидела всё по-другому.

– В отличие от своих соперниц, Наталья решила пропустить несколько начальных высот. Почему?

– Была уверенность в прыжках. Мы понимали, что достаточно неплохо себя чувствуем и можем. К тому же было мало участников и мало времени, чтобы отдохнуть между попытками. Так что решили поберечь силы.

– Победила снова Мария Кочанова, как и на командном чемпионате России. У вас появился новый конкурент?

– Она всегда была конкурентоспособна. Мы с детства выезжали и соревновались с ней. Она всё время была хороша. Но нельзя постоянно быть на пике, а у Натальи они не всегда совпадают с Марией. У нас был пик в конце сезона, и, как мне кажется, мы для многих сыграли подстёгивающую роль, когда им надо было догонять, что-то предпринимать. А мы спокойно подходим к началу сезона, хотим развития, а они уже готовы. Будем надеяться, что и мы наберём ход.

– Вы дали толчок развитию прыжков в высоту в России, показав высокий результат на чемпионате России в помещении?

– Это сто процентов. И когда мы прыгнули на два метра, я сразу сказала, что сейчас пойдёт рост результатов. Все соперницы сразу у себя в соцсетях стали писать, что они будут больше работать и больше стараться. Но они и нам помогут тем самым.

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