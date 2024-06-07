Рабочие установили пролёт нового пешеходного моста через Пскову

14:40, 07 июня 2024, ПАИ

Рабочие установили пролёт нового пешеходного моста через Пскову, передаёт корреспондент ПАИ.

Строительство нового пешеходного моста через Пскову началось в феврале 2024 года. Завершить возведение конструкций планируется к Дню города в июле. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля.

Подробнее о новом объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.

Эскиз моста через реку Пскову согласован в декабре 2021 года.