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Общество

Социальные работники из Опочки получили награды

Социальные работники из Опочки получили награды в честь профессионального праздника, пишет газета «Красный маяк».

Социальные работники из Опочки получили награды. Фото: газета «Красный маяк»

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин пожелал им успехов в работе, мира, добра и процветания и вручил почётные грамоты и благодарности за добросовестный труд.

Кроме того, социальных работников поздравил руководитель территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области Олег Василевский и директор Центра социального обслуживания Опочецкого района Ирина Степанова.

Кроме того, в Пскове прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. В собрании участвовали сотрудники социальных учреждений и структур города, официальные лица.

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