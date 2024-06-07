Социальные работники из Опочки получили награды

16:00, 07 июня 2024, ПАИ

Социальные работники из Опочки получили награды в честь профессионального праздника, пишет газета «Красный маяк».

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин пожелал им успехов в работе, мира, добра и процветания и вручил почётные грамоты и благодарности за добросовестный труд.

Кроме того, социальных работников поздравил руководитель территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области Олег Василевский и директор Центра социального обслуживания Опочецкого района Ирина Степанова.

Кроме того, в Пскове прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. В собрании участвовали сотрудники социальных учреждений и структур города, официальные лица.