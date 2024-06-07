Социальные работники из Опочки получили награды
Социальные работники из Опочки получили награды в честь профессионального праздника, пишет газета «Красный маяк».
Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин пожелал им успехов в работе, мира, добра и процветания и вручил почётные грамоты и благодарности за добросовестный труд.
Кроме того, социальных работников поздравил руководитель территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области Олег Василевский и директор Центра социального обслуживания Опочецкого района Ирина Степанова.
Кроме того, в Пскове прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. В собрании участвовали сотрудники социальных учреждений и структур города, официальные лица.
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