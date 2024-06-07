Новый аппарат УЗИ появился в Островской больнице

16:21, 07 июня 2024, ПАИ

Новый аппарат УЗИ появился в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новое современное УЗИ-оборудование способствует более точной и эффективной диагностике различных заболеваний, что является важным шагом к улучшению медицинского обслуживания населения, отметили в комитете.

Оборудование приобретено благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что новое офтальмологическое оборудование появилось в Великолукском филиале Псковской областной больницы.