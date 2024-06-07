Новый аппарат УЗИ появился в Островской больнице
Новый аппарат УЗИ появился в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Новое современное УЗИ-оборудование способствует более точной и эффективной диагностике различных заболеваний, что является важным шагом к улучшению медицинского обслуживания населения, отметили в комитете.
Оборудование приобретено благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что новое офтальмологическое оборудование появилось в Великолукском филиале Псковской областной больницы.
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