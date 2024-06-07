Объединяющую интернет-площадку для НКО хотят создать в Псковской области

16:31, 07 июня 2024, ПАИ

Объединяющую интернет-площадку для некоммерческих организаций планируют организовать в Псковской области, рассказал заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Михаил Васильев на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«У нас сейчас есть заявка, мы ждём итогов Фонда президентских грантов. Там заложены средства на создание сайта и создание ресурса с личными кабинетами с подключением разных чатов. Разработанный алгоритм может позволить создать отраслевые и межотраслевые взаимодействия между НКО», – сказал гость медиацентра.

Кроме того, он призвал представителей некоммерческих организаций к диалогу для обсуждения создания подобного инструмента в регионе.

АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив» – площадка, объединяющая региональные молодёжные и общественные сообщества, реализующие свою деятельность по различным направлениям. Одной из задач центра является организация региональных мероприятий, а также сопровождение молодёжных организаций и НКО на окружных, федеральных и международных встречах, оказание содействия в подготовке проектных заявок для участия в грантовых конкурсах с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств в регион.

Добавим, что деятельность организации поддерживается правительством Псковской области.