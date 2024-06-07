Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Объединяющую интернет-площадку для НКО хотят создать в Псковской области

Объединяющую интернет-площадку для некоммерческих организаций планируют организовать в Псковской области, рассказал заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Михаил Васильев на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Михаил Васильев. Фото: Андрей Степанов

«У нас сейчас есть заявка, мы ждём итогов Фонда президентских грантов. Там заложены средства на создание сайта и создание ресурса с личными кабинетами с подключением разных чатов. Разработанный алгоритм может позволить создать отраслевые и межотраслевые взаимодействия между НКО», – сказал гость медиацентра.

Кроме того, он призвал представителей некоммерческих организаций к диалогу для обсуждения создания подобного инструмента в регионе.

АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив» – площадка, объединяющая региональные молодёжные и общественные сообщества, реализующие свою деятельность по различным направлениям. Одной из задач центра является организация региональных мероприятий, а также сопровождение молодёжных организаций и НКО на окружных, федеральных и международных встречах, оказание содействия в подготовке проектных заявок для участия в грантовых конкурсах с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств в регион.

Добавим, что деятельность организации поддерживается правительством Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2024

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили в Пскове участникам СВО
07 июня 2024

Специалисты «Титан-Полимера» встретились со студентами Псковского политехнического колледжа
07 июня 2024

Создание видеорепортажа, финансовая грамотность и технологии будущего: ПсковГУ приглашает школьников в летний креативный лагерь
07 июня 2024

Самую современную в стране роботизированную молочную ферму показали псковичи законодателям Северо-Запада
07 июня 2024

Всё об имплантации зубов рассказали стоматологи в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
07 июня 2024

Света временно не будет в нескольких деревнях Куньинского района
07 июня 2024

Более 150 волонтёров работают на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
07 июня 2024

Новый аппарат УЗИ появился в Островской больнице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...