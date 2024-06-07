Ольга Евстигнеева и Алёна Трунова улучшили свои медийные позиции
Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева лидирует в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти региона за май 2024 года. Она улучшила свою позицию на девять строчек, заняв первое место с медиаиндексом 811. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Под председательством Ольги Евстигнеевой прошёл круглый стол «Актуальные вопросы жизнеустройства людей с ментальными нарушениями» в рамках фестиваля «Другое искусство». Также она принимала участие в заседании рабочей группы для проработки вопросов о сокращении рабочего дня для многодетных матерей на территории Псковской области и во встрече с многопоколенными семьями на площадке демографического форума СЗФО.
Также в мае Ольга Евстигнеева вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и спикером областного Собрания Александром Котовым посетила постояльцев Социального городка в Пскове для поздравления их с Днём Победы.
Председатель регионального комитета по социальной защите также подробно объяснила, как процесс выдачи электронных удостоверений в виде пластиковой карты ветеранам боевых действий организован в Псковской области.
Кроме того, на шесть строчек в медиарейтинге исполнительной власти региона поднялась председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова (пятое место с медиаиндексом 274). Она принимала участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Весны и Труда.
В конце месяца Алёна Трунова участвовала в заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове по вопросу организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. На мероприятии она рассказала, что для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в регионе предусмотрено более шести миллионов рублей.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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