Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Ольга Евстигнеева и Алёна Трунова улучшили свои медийные позиции

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева лидирует в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти региона за май 2024 года. Она улучшила свою позицию на девять строчек, заняв первое место с медиаиндексом 811. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика Кирилла Гавриленко

Под председательством Ольги Евстигнеевой прошёл круглый стол «Актуальные вопросы жизнеустройства людей с ментальными нарушениями» в рамках фестиваля «Другое искусство». Также она принимала участие в заседании рабочей группы для проработки вопросов о сокращении рабочего дня для многодетных матерей на территории Псковской области и во встрече с многопоколенными семьями на площадке демографического форума СЗФО.

Также в мае Ольга Евстигнеева вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и спикером областного Собрания Александром Котовым посетила постояльцев Социального городка в Пскове для поздравления их с Днём Победы.

Председатель регионального комитета по социальной защите также подробно объяснила, как процесс выдачи электронных удостоверений в виде пластиковой карты ветеранам боевых действий организован в Псковской области.

Кроме того, на шесть строчек в медиарейтинге исполнительной власти региона поднялась председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова (пятое место с медиаиндексом 274). Она принимала участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Весны и Труда.

В конце месяца Алёна Трунова участвовала в заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове по вопросу организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. На мероприятии она рассказала, что для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в регионе предусмотрено более шести миллионов рублей.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2024

Виктор Остренко поднялся на шесть пунктов в медиарейтинге депутатов регионального парламента
07 июня 2024

Депутат Дмитрий Михайлов впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
07 июня 2024

Медиаиндекс председателя Псковского областного Собрания Александра Котова вырос в 1,5 раза
06 июня 2024

Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада
06 июня 2024

Валентина Понизовская: В отчёте Михаила Ведерникова отражены изменения во всех сферах жизни региона
06 июня 2024

О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов
06 июня 2024

Дмитрий Быстров: У Островского района хорошие перспективы для развития
06 июня 2024

Иван Белугин – об отчёте губернатора: Где развитие, там шире круг задач

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...