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Общество

Делегация Псковской области примет участие в демографическом форуме СЗФО на выставке «Россия»

Делегация из Псковской области примет участие в демографическом форуме Северо-Запада, который пройдёт на выставке-форуме «Россия» в Москве 22 мая. Форум посвящён вопросам укрепления роли семьи, повышению качества жизни семей, развитию инфраструктуры для создания комфортных условий жизни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум посетят первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, председатель регионального комитета по труду Алёна Трунова, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева, представители общественных организаций и эксперты.

Псковская область выступит организатором площадки «Многопоколенная семья», со-модератором которой станет председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. На площадке с докладам выступят семь спикеров из разных регионов СЗФО, в том числе и представители Псковской области.

На площадке «Многодетная семья и семейные ценности» главврач Псковского перинатального центра Мария Грищук выступит с лекцией о подготовке к осознанному материнству и о планировании семьи как драйвере роста населения.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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