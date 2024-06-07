Культурную часть проекта «Наша семья – наша Победа!» запустили в России

17:20, 07 июня 2024, ПАИ

Культурная часть проекта «Наша семья – наша Победа!» стартовала в России 5 июня. Об этом объявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщили в пресс-службе организации.

В рамках проекта пройдут различные мероприятия для ветеранов специальной военной операции и их семей. Стартовала программа в рамках гала-концерта звёзд оперы и балета, который состоялся в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Гостями мероприятия стали ветераны СВО и их близкие. Они смогли услышать произведения Моцарта, Чайковского, Дворжака, а также балладу Томского, арию Ленского, адажио из балета «Собор» и другое. Предложение о создании такой культурной программы поступило от художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что очень ценно то, что деятели искусства подобного уровня осознают важность вовлечения героев в культурные мероприятия.

«Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен», – сказала она. Также она отметила важность того, что военнослужащие проводили как можно больше времени с родными. Именно это настоящая культурная реабилитация, подчеркнула Анна Цивилева. Кроме того, она добавила, что фонд уже второй раз принимает участие в проекте с МХАТ имени Горького.

Затем, после посещения Санкт-Петербурга артисты отправились с праздничной программой в Новосибирск. А уже оттуда они поедут в Хабаровск.

И уже с 1 июня каждый региональный филиал фонда «Защитники Отечества» объявил серию мероприятий в рамках проекта «Наша семья – наша Победа!». Они приурочены к Году семьи и к годовщине работы организации. События состоятся до 9 мая 2025 года.