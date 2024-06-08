Супруги из Бежаницкого района отпраздновали 50-летие совместной жизни
Супруги из Бежаницкого района отпраздновали 50-летие совместной жизни, пишет газета «Сельская новь».
Глава Бежаницкого района Сергей Михеев поздравил с 50-летним юбилеем совместной жизни супругов Ивана и Веру Морозовых, которые всю свою трудовую деятельность посвятили родному краю.
«50 лет – это юбилей, достойный большого уважения! Пусть и дальше семье сопутствуют любовь, согласие и счастье!» – пожелал Сергей Михеев.
Ранее сообщалось, что восемь семей из Невельского округа получили награды за 50 лет совместной жизни.
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