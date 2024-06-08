Почти на 4% выросла погрузка на железной дороге в Псковской области

11:35, 08 июня 2024, ПАИ

Погрузка в сети ОАО «РЖД» в Псковской области в мае 2024 года составила 47,4 тысячи тонн грузов, что на 3,8 % больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Всего за пять первых месяцев этого года погрузка на железной дороге в Псковской области составила 169,1 тысячи тонн. В частности, с января по май было погружено строительных грузов 41,3 тысячи тонн (-23,1 % к аналогичному периоду 2023 года), лома чёрных металлов – 16,2 тысячи тонн (-15,6 %), нефти и нефтяных продуктов – 44,9 тысячи тонн (рост в 1,5 раза) и лесных грузов 48,4 тысячи тонн (рост почти в 1,6 раза).