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Общество

Сергей Степашин посетил Псковский музей

Псковский музей-заповедник посетил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Генеральный директор музея Светлана Мельникова провела для гостя экскурсию по грандиозному псковскому памятнику – Поганкиным палатам. Особенный акцент в экскурсии был сделан на экспозиции «Кабинет купца Поганкина», на которой представлены предметы деловой жизни купца, а также награды Сергея Поганкина за успешную службу российскому государю.

Напомним, что вчера Сергей Степашин находился с визитом в Печорах. В частности, он осмотрел благоустроенную в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря территорию.

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