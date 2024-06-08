Сергей Степашин посетил Псковский музей

13:07, 08 июня 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник посетил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Генеральный директор музея Светлана Мельникова провела для гостя экскурсию по грандиозному псковскому памятнику – Поганкиным палатам. Особенный акцент в экскурсии был сделан на экспозиции «Кабинет купца Поганкина», на которой представлены предметы деловой жизни купца, а также награды Сергея Поганкина за успешную службу российскому государю.

Напомним, что вчера Сергей Степашин находился с визитом в Печорах. В частности, он осмотрел благоустроенную в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря территорию.