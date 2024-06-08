Можно ли ребёнка оставлять в машине в жару, рассказала врач Макарова
Если ребёнка оставить в закрытой машине в жару, то можно нанести вред его здоровью, пишет RT со ссылкой на педиатра Ульяну Макарову.
Если на улице +24 градуса и переменная облачность, то воздух всего за полчаса может прогреться до +37 градусов, за час – до +43 градусов, под прямыми солнечными лучами – до + 70.
Дети более восприимчивы к перепадам температур, чем взрослые. От перегрева у них могут начаться судороги, рвота и сильное сердцебиение, в худшем случае – потеря сознания, заключила врач.
Ранее врач рассказал, как помочь организму при отравлении на отдыхе.
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