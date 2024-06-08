Автостанция открылась в Печорах после ремонта

20:22, 08 июня 2024, ПАИ

Автостанция открылась в Печорах после капитального ремонта, пишет «Печорская правда».

Теперь купить билет и провести время в ожидании автобуса можно в обновлённом зале.

Территория вокруг автостанции тоже преобразилась, заключили в издании.



Ранее сообщалось, что Правительство России профинансирует благоустройство Печор. Более 1,4 млрд рублей направят на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в городе.