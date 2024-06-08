Диетолог Пичугина: Сладкая газировка вымывает кальций из костей и зубов

20:56, 08 июня 2024, ПАИ

В состав сладкой газировки входят фосфаты, которые вымывают кальций из костей и зубов, пишут РИА Новости со ссылкой на внештатного специалиста-диетолога Минздрава Московской области Инну Пичугину.

Вредный напиток нужно употреблять в меру – лучше всего только по праздникам, предупредила диетолог.

Злоупотребление сладкой газировкой приводит к ожирению, сахарному диабету II типа и разрушению зубов. Напиток противопоказан тем, у кого проблемы с ЖКТ, так как в газировке есть углекислота, а количество сахара превышает норму в несколько раз, пояснила Инна Пичугина.

В жаркую погоду в качестве альтернативы лучше отдать предпочтение чистой негазированной воде, а также следует включить в рацион фрукты, овощи и зелень, заключила врач.

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