Диетолог Пичугина: Сладкая газировка вымывает кальций из костей и зубов
В состав сладкой газировки входят фосфаты, которые вымывают кальций из костей и зубов, пишут РИА Новости со ссылкой на внештатного специалиста-диетолога Минздрава Московской области Инну Пичугину.
Вредный напиток нужно употреблять в меру – лучше всего только по праздникам, предупредила диетолог.
Злоупотребление сладкой газировкой приводит к ожирению, сахарному диабету II типа и разрушению зубов. Напиток противопоказан тем, у кого проблемы с ЖКТ, так как в газировке есть углекислота, а количество сахара превышает норму в несколько раз, пояснила Инна Пичугина.
В жаркую погоду в качестве альтернативы лучше отдать предпочтение чистой негазированной воде, а также следует включить в рацион фрукты, овощи и зелень, заключила врач.
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