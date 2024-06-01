Врач-диетолог рассказал россиянам о допустимой порции мороженого

09:12, 01 июня 2024, ПАИ

Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при условии отсутствия проблем с пищеварением, голосовыми связками и горлом, пишут РИА Новости со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава Московской области Инну Пичугину.

В состав мороженого входит сахар, а вместо сливок могут быть растительные жиры, в том числе пальмовое масло. Употребление таких жиров в больших количествах приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому лучше выбирать натуральное мороженое, заключила врач.

Ранее врач рассказал, какие продукты стоит есть при болезнях сердца и какие из них помогают наладить пищеварение.