Жительница Палкино обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранца

17:45, 09 июня 2024, ПАИ

Жительница Палкино подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мае текущего года 34-летняя женщина из Палкино фиктивно оформила гражданина Республики Армения без фактического его пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.