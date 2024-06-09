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Спорт

Наталья Спиридонова заняла второе место на международных соревнованиях «День прыжков»

Наталья Спиридонова заняла второе место на международных соревнованиях по лёгкой атлетике «День прыжков». Состязания прошли в московском парке Горького сегодня, 9 июня, пишет Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Наталья Спиридонова заняла второе место на международных соревнованиях «День прыжков». Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Всего на старт вышло восемь сильнейших спортсменок России и Белоруссии.

«Наталья взяла высоту 1,93 м и вместе с Марией Кочановой боролась за золото на высоте 1,95 м. Со второй попытки эта планка далась Кочановой, а Спиридонова дважды ошиблась и перенесла последнюю попытку на высоту 1,97 м, с которой ей также не удалось совладать», – говорится в сообщении.

Напомним, что на старте летнего сезона Наталья Спиридонова заняла четвёртое место на командном чемпионате России, а также взяла серебро всероссийских соревнований «Мемориал братьев Знаменских».

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