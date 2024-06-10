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Общество

18 тысяч посетителей побывали в музеях Пушкинского заповедника во время праздника поэзии

За четыре дня LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, в период с 6 по 9 июня, в мемориальных усадьбах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» приняли почти 18 тысяч посетителей. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову.

Фото: музей-заповедник "Михайловское"

Кроме того, различные концерты, программы, поэтические чтения, спектакли и перфомансы из юбилейной праздничной афиши посетило более 55 тысяч человек. Например, более трёх тысяч слушателей пришло 6 июня на площадь перед Святогорским монастырём, которая недавно по инициативе музея-заповедника «Михайловское» получила имя Пушкина. Здесь силами студентов ВГИКа с участием Сергея Безрукова и Губернаторского оркестра Псковской области была показана литературно-поэтическая композиция по произведениям поэта. Более пяти тысяч человек на Поэтической поляне Пушкинского заповедника 7 июня смотрели и слушали музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.

В Пушкинском заповеднике привели ещё некоторые статистические данные. Так, без малого четыреста человек стали участниками музейных мастер-классов «Лубочные картинки» (ручная печать изображений с деревянных клише) и «Традиционная кукла» (изготовление игрушки-оберега), которые провели мастерицы из Центра творческих музейных программ. А с «Музейной почты», работавшей на празднике 8 июня, в разные населённые пункты России и ближнего зарубежья было отправлено без малого девятьсот открыток и писем. Ещё почти тысячу почтовых отправлений приняли сотрудники выездного отделения «Почты России», работавшего неподалёку. В «Михайловском» уточнили, что отправлять родным и близким приветы с заповедной Поэтической поляны — давняя традиция, которую охотно поддерживают и развивают участники и гости Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

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