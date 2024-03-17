Площадь в Пушкинских Горах получила имя поэта по ходатайству музея-заповедника «Михайловское»

11:26, 17 марта 2024, ПАИ

В этот день 102 года назад, 17 марта 1922 года, постановлением Совета народных комиссаров Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены заповедными. Накануне нынешнего дня рождения Государственного музея-заповедника «Михайловское» по ходатайству учреждения и его руководителя Георгия Василевича имя Александра Пушкина получила площадь на пересечении улицы Ленина и улицы Новоржевской в рабочем посёлке Пушкинские Горы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Соответствующее постановление подписал глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев. Решение принято в связи с 225-летием со дня рождения поэта, как отмечается в документе.

В музее, инициировавшем это переименование, конкретизировали: речь идёт о площади перед Анастасьевскими воротами Святогорского Свято-Успенского монастыря, где похоронен Пушкин. Напротив, с другой стороны площади, находится памятник поэту работы советского скульптора Екатерины Белашовой.

Напомним также, что в «Михайловском» к 102-й годовщине послереволюционного возрождения Государственного заповедника «Пушкинский уголок» была открыта выставка «225. Галерея портретов А. С. Пушкина» и дан концерт «Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина», в программу которого музыканты Катерина Анохина (цимбалы) и София Каландадзе (арфа) включили оригинально аранжированные пьесы русских композиторов XIX и первой половины ХХ столетия на пушкинские сюжеты.