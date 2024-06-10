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Общество

«Гуляет парочка»: двух лосей удалось сфотографировать в Пскове

Двух лосей удалось сфотографировать в Пскове. Фотографиями поделилась Наталья Метлицкая на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Гуляет парочка»: двух лосей удалось сфотографировать в Пскове. Фото здесь и далее: Наталья Метлицкая

«Едем домой из «Ленты», а тут такое. Гуляет парочка», – подписала снимки автор и добавила, что их удалось увидеть почти сразу после перекрёстка на деревню Родина с правой стороны.

В комментариях к публикации отметили, что такая встреча для автолюбителей может быть опасна. «Однажды у меня была неприятная встреча с лосем на трассе», – подтвердила автор.

«Ради такой красоты с борщевиком жалко бороться. Для них это, наверное, вкусная еда», – отметила псковичка в комментариях под постом.

Напомним, как вести себя при встрече с лосем на дороге, можно узнать здесь, а как избежать встречи с сохатым, читайте в нашей инфографике.

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