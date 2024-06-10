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Известная псковская прыгунья поборется за награды чемпионата Малайзии по лёгкой атлетике

Псковичка Наталья Спиридонова поборется за награды открытого чемпионата Малайзии по лёгкой атлетике, который пройдёт с 14 по 16 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Наталья Спиридонова поборется за награды чемпионата Малайзии по лёгкой атлетике. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

За награды соревнований поборются спортсмены из России, Малайзии, Австралии, Сингапура, Индонезии, Индии, Филиппин, Намибии, Мьянмы и Бангладеш.

«Случайным образом, случилось какое-то чудо, нас пригласила на соревнования Федерация лёгкой атлетики Малайзии – на открытый чемпионат Малайзии. Завтра мы туда вылетаем. Наша федерация понимает, что, имея в активе планку в два метра, остаться без игр БРИКС тяжело. И тут подвернулся такой счастливый случай», – отметила Екатерина Алексеева.

Большая разница во времени, придётся прыгать ночью, заметила собеседница ПАИ. «17-часовой перелёт – это очень тяжело. Не знаю, как это скажется на результате, но мы очень рады, что не будем выступать в нейтральном статусе. То есть мы будем на официальном уровне представлять сборную России. Нам этого очень не хватало», – сказала она.

Отметим, что на прошедших международных соревнованиях «День прыжков» Наталья Спиридонова заняла второе место.

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