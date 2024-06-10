Более 80 человек госпитализировано с инфекцией в Буйнакске

23:29, 10 июня 2024, ПАИ

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске Республики Дагестан достигло 84 человек. Об этом сообщает телеграм-канал республиканского Минздрава.

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ находится на лечении 84 пациента. Совместно с инфекционистами и эпидемиологами Республиканского центра инфекционных болезней здесь развёрнуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных», – говорится в сообщении.

Тяжёлых случаев течения болезни не регистрировалось, подчеркнули в ведомстве. Отмечается также, что более 270 человек обратились к врачам с признаками заболевания. Причиной массового отравления стала водопроводная вода.

Ранее сообщалось, что опубликован список пригодных и непригодных для купания водоёмов в Псковской области.